Експерт за скуишито, предизвикало изгаряне на дете: Нагряват ги в микровълнова, което е недопустимо

кадър: бТВ

Преди дни 13-годишното дете пострада от популярната играчка скуиши. Получи химични изгаряния по ръцете и беше прието в „Пирогов“.

„Това е новият види скуиши, което е атрактивно за децата. Когато тези продукти се купуват, много важно е родителите да видят указанията в опаковката. Върху продукта трябва да има и СЕ маркировка. Тя означава, че производителят е преминал успешно всички тестове за безопасност и продуктът отговаря на изискванията“, обясни в „Тази неделя“ Мирослав Йотов, директор „Надзор на пазара“ в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

„Не на последно място трябва да се следи за това да има име и адрес на производител или вносител, когато продуктът е от трета страна. Задължително трябва да има и информация на български език“, каза той.

„В случая с тези скуишита, които са довели до изгарянето, след като направихме по-дълбоко проучване и гледахме доста клипове в мрежата, видяхме, че за да могат да бъдат още по-пластични, децата ги нагряват в микровълнова фурна, което е недопустимо. Има изрично поставени надписи върху опаковките, че те не трябва да се нагряват. Има и надписи, че не трябва да се замразяват“, обясни Йотов.

„В нашата кампания „Безопасно лято“ ще наблегнем на тези продукти. Ще изискаме техническата документация на всички продукти, за които имаме съмнения и ще видим от какво е направен разтворът“, уточни той.

Тези продукти, които са без СЕ маркировка и не съответстват на изискванията за безопасност, се спират и се изтеглят от пазара.

„Ако има доказателства, че тези скуишита са опасни, ще бъдат изтеглени от пазара“, поясни Мирослав Йотов.

Редактор "Екип на Петел",

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