Екзотичен остров се появи насред пристанището на Карантината за 3,4 милиона лева

Остров се появи насред скандалното яхтено пристанище на Карантината.

"Не знам имало ли е или е нямало пристанище, но остров по средата е много екзотично!", пише Лъчезар Братоев.

Темата наскоро отново бе повдигната

Европейската прокуратура в София повдигна в началото на месеца обвинения срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени в подправяне на официални документи и предоставяне на неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициентът). Според разследването обаче към момента на подаване на заявлението за финансиране такова пристанище не е съществувало, отбелязва Европейската прокуратура, цитирана от БТА.

Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и други видове сгради. Разследването показва, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище. С помощта на държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" парцелите в крайна сметка са били регистрирани като пристанище.

Очакваните щети за бюджета на Европейския съюз са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), като допълнителните очаквани щети за националния бюджет са в размер на 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода.

Останалите обвиняеми са изправени пред присъди до пет години лишаване от свобода. Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или публични длъжности.

Делото е било първоначално докладвано на Европейската прокуратура от Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ) след подозрения за възможни сериозни нередности и измами. ОЛАФ е оказала съдействие и при разследването. Главна дирекция "Национална полиция" в София (ГДНП) е провела допълнителни разследващи действия.

Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат признати за виновни от компетентните български съдилища.

През октомври 2024 г. партия „Да, България“ написа във „Фейсбук“, че след сигнал от техния член и народен представител от Варненска област Стела Николова бившият кмет Иван Портних вече е официално обвинен в измама. Самият Портних каза на пресконференция на 1 септември 2023 г., че очаква да бъде арестуван във връзка с разследване на Европейската прокуратура за проекта за рибарското пристанище. Той заяви, че случаят е политически мотивирана фабрикация преди местните избори на 29 октомври 2023 г. Портних, кандидатът на ГЕРБ за нов мандат, впоследствие загуби надпреварата, след като беше кмет десет години.

Стоян Пасев, който беше областен управител на Варна между 2014 и 2017 г., призна пред „Нова телевизия“, че има прокурорска преписка за рибарското пристанище, но отрече да има повдигнати обвинения. „Не съм получавал призовка. Може да има (обвинения) и да не сме уведомени, но това не е начинът да се обвиняват хора – чрез медиите“, каза Пасев.

