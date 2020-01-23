Еленко Божков: Пеевски ще разкара Бойко

Депутатът в 7-то ВНС и бивш комисар в Комисията за енергийно и водно регулиране Еленко Божков е убеден, че губещият в хазартната "война" между Делян Пеевски и Васил Божков ще е министър-председателят Бойко Борисов, пише fakti.bg.

"Кой ще е победеният във войната Пеевски срещу Божков? Има един сигурен губещ: Бойко Борисов! Ако победи Божков, Пеевски ще разкара Бойко като ненужен. Ако победи Пеевски, агитката на "Левски" ще разтропоса целия ГЕРБ. И още нещо: със сигурност Бойко го е страх много повече от агитката на “Левски” отколкото от “Единение”-БАН!!! Което показва що за стока сме всички.

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