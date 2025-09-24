Емил Георгиев за делото "Коцев": Съдът се поддава на натиск, който по всяка вероятност е политически

Кадър bTV

Съдът просто се поддава на натиск, който по всяка вероятност е политически, всички следи водят натам. Така коментира решението на Софийския апелативен съд, който вчера не промени мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев и го остави в ареста, адвокат Емил Георгиев от инициативата "Правосъдие за всеки" в предаването POST FACTUM на Радио Варна.

По думите му този процес оставя у хората чувство на разочарование, но и на безсилие.

Винаги има очакване съдът да се вслуша в аргументите на защитата и дори да не ги споделя, да изложи ясни и подробни мотиви. Вместо това видяхме буквално преписване на определението на предходния съд, без реален анализ на направените възражения и без обсъждане на цитираната практика на ВКС и Европейския съд по правата на човека, казва Георгиев.

Според него се създава усещане, че съдебният процес не цели прилагане на закона "по буквата и духа му", а преследва различна цел - отстраняване на Коцев от поста и предизвикване на частични избори във Варна, с което предишните управляващи в града да си върнат властта, с помощта на държавното обвинение.

От друга страна, той се съгласи с думите на адвоката на Коцев Ина Лулчева, казани в интервю за Радио Варна, че съдът до известна степен изземва функциите на прокуратурата.

За огромно съжаление съдът напуска позицията си на независим арбитър в спора, еднозначно заема едната от страните в този процес, което само по себе си е много голям проблем. Ясен е сигналът към гражданите. Те повече не могат да разчитат на нашите съдилища като на такива, които са независими арбитри, които да им разрешават споровете, независимо за какви спорове става въпрос - дали за граждански и административни дела или пък наказателни, смята Георгиев.

Георгиев коментира и факта, че един от свидетелите, бившият заместник-кмет Диан Иванов, не е разпитан повторно. Георгиев припомни, че той публично заяви, че е бил подложен на натиск.

Според адвоката отказът на прокуратурата да разпита повторно Иванов подкопава доверието в обективността на разследването.

Законът е категоричен - изтръгнати под натиск показания са престъпление. Прокуратурата е длъжна да провери тези твърдения, а съдът следва да санкционира отказа ѝ, подчерта адвокатът.

За пореден път станахме свидетели на повърхностно произнасяне, без критичен поглед към пропуските на прокуратурата, категоричен е той.

