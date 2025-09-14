Емилия Милчева: Време е гражданите да си направят свое МВР, защото сегашното не ни пази

Кадър БТВ

Вотът на недоверие няма да успее. Това каза в „Тази събота и неделя“ по БТВ журналистът Емилия Милчева. Тази седмица „Продължаваме промяната – Демократична България“, МЕЧ и АПС внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, от „Величие“ и „Възраждане също обявиха, че ще го подкрепят. Според нея двете партии правят „мръсен номер“ с подкрепата си, а ПП-ДБ ще получат критики.

Политологът проф. Росен Стоянов обясни, че допустимостта на вота ще решат народните представители:

„Това е поредна индивидуална акция на правителството от страна на министър-председателя. В особени ситуации, които предначертават възможност за нарочна интерпретация и политически дивиденти на опозицията или вид скандал, би трябвало да бъдат комуникирани в публичното пространство на не толкова високо ниво. Трябва да се появи фигурата на говорител, който да бъде излъчен от правителството“, добави той.

Милчева каза, че фигурата на говорител не би свършила работа в правителство на ГЕРБ, където има „силна МВР жилка“: „Това, което направи г-н Митов е само върхът на пирамидата. Зад тази пирамида ние имаме едно абсолютно пазене на своите в МВР. Крайно време е гражданите да си направим свое МВР, защото това, което имаме МВР не ни пази. По случая с комисар Кожухаров има много неизвестни, които трябва да бъдат осветени“.

Журналистът коментира, че няма как вътрешният министър Даниел Митов да подаде оставка в момент, когато има вот на недоверие, защото това би означавало, че опозицията е права.

„Тронът се споделя с г-н Пеевски. Борисов не е в онази ситуация, в която беше абсолютно всесилен и можеше да решава всичко. Кадровата политика в МВР за висшите постове се съгласува. Видяхме какво се случи с поста за главен секретар. Ако ви прави впечатление именно професионалните лица в МВР не говорят по темата в Русе“, допълни тя.

Стоянов коментира, че президентът Румен Радев е изпуснал точния момент да напусне „Дондуков“ 2 и да се включи в активната политика като опозиция.

Целият разговор гледайте във видеото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!