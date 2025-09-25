Емрах Стораро: Това всъщност не беше гонка, а просто забавление

стоп кадър: Инстаграм

Попфолк певците Емрах Стораро и Константин организираха собствена гонка в София. Видеото е качено в социалните мрежи от Константин.

На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Клипът е сниман именно от неговата кола. Двамата получиха критики за гонката.

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението", каза пред Нова телевизия Емрах.

Заради клипа двамата бяха извикани в СДВР. Органите на реда ги санкционираха с по 3000 лв. глоба, а книжките им са отнети за една година.

След разпита си синът на Тони Стораро заяви, че видеото е снимано с цел забавление.

"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч", каза той.

Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Той обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Емрах коментира, че не открива нищо лошо в това да се снима, както и че много хора му завиждат именно заради автомобилите.

