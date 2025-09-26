Енергиен експерт: България няма да пострада от спирането на руския газ

Редактор: Недко Петров

Спирането на доставките и транзита на руския газ за страните от Европейския съюз от 2028 година няма да се отрази негативно на България. Това разкри енергиен експерт. Според Мартин Владимиров от юни месец догодина предстои спиране на срочните договори.

Говорим за 15,20 процента, които България получава индиректно като руски газ от Гърция. Така че България може да стане напълно независима от руски газ в краткосрочен план, обяви Владимиров.

Важно е да се отбележи, че спирането на руския няма да предизвика колапс на приходите от транзитни такси, които не са малки в момента по Турски поток. Мисля, че за първото полугодие на тази година са около 400 милиона лева през същите тези потоци, които в момента са с общи размери от около 30 милиарда кубически метра във всички посоки – Румъния, Сърбия, Северна Македония и така нататък, допълни той.

Тези 30 милиарда ще бъдат оползотворени, защото руския газ трябва да бъде заменен с нещо. То в момента е около 20 милиарда кубически метра годишно. Каква ще бъде алтернативата, когато спрем руския газ? В региона направиха страшно много да увеличат преносните възможности на своите газопроносни мрежи, също и да увеличат капацитета за газификация в Егейско море и Средиземно море, има и много терминали в Турция, и в Гърция, и в Хърватия, които могат да се използват за внос на алтернативни количества втечнен природен газ, разкри експертът.

Не само САЩ ще са най-големия доставчик на втечнен газ в целия свят. Този арбитраж, който ще може да правим между различните видове втечен газ, ще ни даде възможност да се превърнем отново в хъб, което беше голямата ни мечта. Но този път в истински хъб. Цените на газа в България няма да се повишат, нито ще се променят. Те дори ще се понижат, категоричен бе по бТВ Мартин Владимиров.

