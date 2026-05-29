"Енерго-Про": Трафопостовете в "Баба Алино" не са наша собственост

След извършени проверки от страна на ЕРП Север на територията на комплекса са установени четири съществуващи трафопоста. Същите не са собственост на дружеството, не са част от активите на ЕРП Север и не се експлоатират от него, но са част от цялостната електроразпределителна мрежа. Това се казва в позиция на „Енерго-Про” относно проверките на местността „Баба Алино“ край Варна, предаде Нова телевизия.

При проверките е установена и изградена електроразпределителна инфраструктура, която също не е част от активите на ЕРП Север.

ЕРП Север не е контролен орган, който може да вземе отношение по законността на строежите. Също така дружеството не осъществява дейности по поддръжка, ремонт и профилактика на упоменатите съоръжение. Те са задължение на собствениците на енергийни обекти.

Присъединяването на обекти към електроразпределителната мрежа по регламентирания ред се извършва след подаване на заявление и необходим набор от документи, издадени от държавни и общински институции. Към момента в упоменатата местност няма сключени активни договори за присъединяване на обекти.

Дружеството има готовност да окаже пълно съдействие на компетентните институции.

