Ердоган: Турската армия в цялата си история не е разрушавала градовете, в които е влизала, не е наранявала човек, живо същество, дърво

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че историята показва ползите от приятелството с турския народ и последиците от враждебността към него.

Той направи тези забележки по време на военните учения EFES-2026, в които участват над 1300 войници от 50 приятелски, братски и съюзнически държави.Калибър.Аздоклади чрезТурските медии.

Президентът подчерта, че турските въоръжени сили носят „историческата памет и идеали“ не само на собствената си нация, но и на по-широкия регион и продължават да ги съхраняват.

„Турските въоръжени сили са армия на мира. Турските въоръжени сили са армия на спокойствието. Турските въоръжени сили са армия на стабилността. (...) През цялата история нашата армия никога не е разрушавала местата, в които е влизала; напротив, тя е възстановявала разрушеното. Дори в най-суровите условия тя никога не е наранявала нито един човек, живо същество, дърво или град, освен вражески елементи; напротив, тя е развивала и възраждала разрушени места. Турските въоръжени сили са не само гаранция за сигурността на страната и нацията, но и ключова гаранция за регионален и глобален мир, спокойствие и стабилност“, каза турският лидер.

Ердоган заяви също, че съвременният свят преминава през период на трансформация, с промени в архитектурата на сигурността, международното право и глобалния баланс, насочвайки се към многополярна система.

„В света се формират нови баланси и нови съюзи, но нов глобален ред все още не е установен. Нашият свят бързо се развива от статукво, оформено от шепа велики сили, към многополярна и многоактьорска структура. По-широкият регион, в който се намираме, е и центърът на тежестта на този процес. Името на Турция все по-често излиза на преден план като един от влиятелните играчи на новата ера. Докато се пишат песимистични сценарии за бъдещето, ние се стремим да позиционираме страната си на ключови позиции във всички области, особено в регионалния мир“, каза той.

Турският лидер допълнително подчерта, че Анкара ще продължи да защитава мира и стабилността и да се противопоставя на онези, които „инвестират във война и хаос“.

„Ще продължим решително да защитаваме споделените ценности на цялото човечество пред лицето на геноцидните банди, които убиват деца, жени и възрастни хора в Газа, Ливан и други части на нашия регион. Историята е пълна с безброй примери за ползите от приятелството с турския народ и загубите, причинени от враждата с турците“, добави той.

