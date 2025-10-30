Ердоган към Фридрих Мерц: Не виждате ли кланетата в Газа?

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган остро разкритикува Германия заради „незнание и безразличие“ към случващото се в ивицата Газа. Това стана по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Анкара, съобщава „Ройтерс“.



Ердоган заяви, че Израел притежава ядрени и други тежки оръжия, които използва срещу Газа, докато палестинската групировка „Хамас“ няма такива средства. Той обвини Израел, че е нарушил прекратяването на огъня и е подновил атаките в анклава.



„Германия не вижда ли това?“, попита турският лидер и добави, че е „хуманитарен дълг“ на Турция, Германия и останалите страни да спрат глада и кланетата в Газа.



От своя страна канцлерът Мерц подчерта, че вижда Турция като близък партньор на Европейския съюз и иска да задълбочи двустранните икономически отношения, включително в транспортния сектор.



„Аз лично и германското правителство виждаме Турция като близък партньор на Европейския съюз. Искаме да продължим да изглаждаме пътя към Европа“, каза Мерц.



Двамата лидери обсъдиха и въпросите, свързани с миграцията, като германският канцлер подчерта, че Берлин и Анкара ще работят за по-бързо репатриране на лицата, на които е отказано убежище, предаде морето.нет.

