реклама

Ердоган към Фридрих Мерц: Не виждате ли кланетата в Газа?

30.10.2025 / 18:09 2

Кадър Youtube 

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган остро разкритикува Германия заради „незнание и безразличие“ към случващото се в ивицата Газа. Това стана по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Анкара, съобщава „Ройтерс“.

Ердоган заяви, че Израел притежава ядрени и други тежки оръжия, които използва срещу Газа, докато палестинската групировка „Хамас“ няма такива средства. Той обвини Израел, че е нарушил прекратяването на огъня и е подновил атаките в анклава.

„Германия не вижда ли това?“, попита турският лидер и добави, че е „хуманитарен дълг“ на Турция, Германия и останалите страни да спрат глада и кланетата в Газа.

От своя страна канцлерът Мерц подчерта, че вижда Турция като близък партньор на Европейския съюз и иска да задълбочи двустранните икономически отношения, включително в транспортния сектор.

„Аз лично и германското правителство виждаме Турция като близък партньор на Европейския съюз. Искаме да продължим да изглаждаме пътя към Европа“, каза Мерц.

Двамата лидери обсъдиха и въпросите, свързани с миграцията, като германският канцлер подчерта, че Берлин и Анкара ще работят за по-бързо репатриране на лицата, на които е отказано убежище, предаде морето.нет.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 44 минути)
Рейтинг: 525340 | Одобрение: 97630
Ердо се оказа добър политик и не му дреме да каже, че Царят е гол, въпреки, че точно Германия разреши продажбата на 40 Юрофайтера на Турция.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Пешо от Виница (преди 47 минути)
Рейтинг: 102920 | Одобрение: 32180
Турчинът задава реторични въпроси,докато кланетата си вървят по план...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама