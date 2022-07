Ердоган накара Путин да стои прав и да го чака за среща

кадър ТРУХАEnglish, туитър

Президентът Реджеп Ердоган накара Владимир Путин да стои и да го чака на срещата им в Техеран.

Кадрите, заснети на 19 юли и публикувани от The Guardian показват как Путин се суети, сменя позите, прави гримаси в продължение на около минута.

Според репортерите това, вероятно е, отмъщение за срещата през 2020 година, когато Ердоган чакаше дълго, докато го пуснат в заседателната зала и дори беше принуден да седне, предаде актуално.ком.

Това не е първият случай, в който Ердоган прибягва до подобни жестове. На 8 януари по време на среща между Бойко Борисов и турския президент зеленият цвят на българското знаме, напомняше по-скоро за син, напомнящ за руското знаме. Отново по време на среща между Борисов и Ердоган на 28 август 2009 г. в заседателната зала бяха поставени знамената на Турция, а флагът на България липсваше. Той присъстваше единствено като малко знаме на масата пред двамата политици.

Турският президент постави в неудобно положение и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на среща през април 2021 година. Тогава фон дер Лайен не получи кресло по време на състоялата се на 6 април среща в Анкара с президента на Турция Реджеп Таийп Ердоган, в която участва и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

