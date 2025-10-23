Ермарк: Русия може да се разпадне като СССР

стоп кадър: Ютуб

Според Андрий Ермак, ръководител на президентската администрация на Украйна, Русия може да се разпадне по подобие на Съветския съюз, тъй като не всички народи в страната са се присъединили доброволно към федерацията, предава Kyiv Post. В интервю за РБК-Украйна Ермак посочи, че дори самите руснаци разбират, че въпреки огромната територия на страната, украинските сили могат да достигнат навсякъде.



Ермак описа Руската федерация като изкривена версия на Съветския съюз и прогнозира, че тя може да последва същата съдба. "Формално Русия е доброволен съюз на народите. Но колко доброволен е всъщност? Не всички са се присъединили по собствена воля и не всички са доволни. Руската федерация е пародия на СССР. Не изключвам, че може да върви към разпад", каза той, предаде "Фокус".



Ермак подчерта, че макар Москва често да се представя за приятел на много държави, светът познава истинската цена на това "приятелство". През август началникът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов също говори за възможен колапс на Русия, но го определи като малко вероятен в близко бъдеще.



"Ако говорим хипотетично за поражението на Русия и последващ разпад - да, възможно е. Но в момента сценарият Русия да бъде разделена на части е нереалистичен. Говоря за ситуацията тук и сега", каза Буданов. Той предупреди да не се правят преждевременни изводи за възможните сценарии след евентуален колапс, включително за контрола върху руските ядрени оръжия, като посочи, че Кремъл остава стабилен.



"Руската система е устойчива. Дори ако лидерът изчезне, фундаментално нищо няма да се промени. Системата е така изградена, че всеки негов наследник ще продължи по същата идеологическа линия", добави началникът на разузнаването.

