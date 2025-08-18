Ето какви права имат здравноосигурените българи с очни заболявания

снимка: Булфото

Здравноосигурените българи имат право на редица специализирани изследвания и операции, свързани с очните заболявания, когато се извършват от офталмолог с договор с НЗОК. Сред тях са тестове за зрителна острота, тонометрия, офталмоскопия и изследване на зрителното поле.

В пакета за болнична помощ са включени и хирургични интервенции като премахване на катаракта, трансплантация на роговица и лечение на ретинални заболявания - но със строго определени медицински индикации и правила за заплащане.

Касата обаче не поема разходи за лазерна корекция на зрението при късогледство или далекогледство, както и за някои скъпоструващи медицински изделия - например очни лещи при операция на катаракта.

В някои случаи разходите са частични, а потребителската такса за болничен престой е 1 лев на ден, освен за освободените по закон пациенти, допълва Bulgaria ON AIR.

С пълния списък на покриваните дейности и условията за тяхното извършване пациентите могат да се запознаят в Националния рамков договор за медицински дейности 2023–2025 г., както и чрез консултация с личния си лекар или специалист по очни болести.

НЗОК публикува в сайта си отговорите на едни от най-често задаваните въпроси, свързани с очните заболявания:

Включен ли е в пакета от профилактични прегледи и такъв за очите?

Здравноосигурените граждани над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година, който предвижда и изследване остротата на зрението (ориентировъчно, без определяне на диоптри).

Заплаща ли Здравната каса ОСТ (Скенер на око)?

Като самостоятелна дейност „Оптичната кохерентна томография“ (т. нар. скенер на око - ОСТ) не е включена в пакета дейности като високоспециализирана дейност, които НЗОК заплаща в извънболничната медицинска помощ.

В болничната помощ изследването компютърна томография на орбита би могло да се извърши по съответната амбулаторна процедура/клинична пътека в областта на очните заболявания, но само по преценка на лекуващия лекар при наличие на показания.

Каква част поема НЗОК от операцията за катаракта/перде на окото?

В пакета на НЗОК за болнична медицинска помощ, оперативната интервенция при катаракта т.нар. операция „перде на окото” се осъществява в рамките на Амбулаторна процедура № 19 „Оперативно отстраняване на катаракта“ и е обвързана с медицински индикации и изпълнение на изисквания, заложени в диагностично-лечебния алгоритъм на процедурата от обхвата на медицинската специалност "Очни болести".

Приемът по Амбулаторна процедура №19 се извършва с "Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури".

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включени в алгоритъма на посочената амбулаторна процедура: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата, с назначаване на до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на 30 дни след изписването, в същото лечебно заведение за болнична помощ, с изключение на скъпоструващите медицински изделия за провеждане на лечение "очна леща и вискосубстанция".

В съответствие с Постановление на Министерски съвет №28/16.04.2025 година, пациентите заплащат потребителска такса за болничен престой в съответното лечебно заведение, в размер на 1,00 лв на ден, освен ако не са освободени, съгласно Приложение №11 – "Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал.1 от ЗЗО" към НРД за медицинските дейности 2023-2025 година.

Заплаща ли Здравната каса лазерна операция от катаракта?

В условията на болничната медицинска помощ лазерна операция при катаракта може да се осъществи по Амбулаторна процедура № 21 "Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност", в зависимост от медицинските индикации.

Целият списък с въпроси и отговори по темата можете да откриете в сайта на НЗОК.

