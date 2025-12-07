Евелина Славкова: Това не беше протест за бюджета, а за бъдеще

кадър Нова тв

Според социологът Евелина Славкова от "Тренд" недоволството далеч не се изчерпва с конкретни политики, каквато беше темата за бюджета.

„Това не беше протест за бюджета. Това беше протест за бъдеще. Когато обществото протестира за своето бъдеще, политиците нямат почти никакъв инструментариум да го успокоят“, заяви тя пред bTV.

Социологът посочва, че голямата изненада е активността извън София – градове, които традиционно трудно се мобилизират, този път се включиха масово.

Колегата ѝ Добромир Живков от "Маркет линкс" направи силна аналогия с ключови периоди от най-новата ни история:

„Това не са икономически протести. Това са ценностни протести. Такава гражданска енергия сме виждали през 1989–1990 г., а после и през 2020 г.“

Според него настоящото правителство е създадено с единствената цел да сложи край на непрекъснатите избори, но не е успяло да изпълни очакванията за стабилност.

Новият проект за бюджет, представен минути преди полунощ в петък срещу събота, според Живков няма да намали желанието за протести.

„Времето за това отмина. Общественото напрежение е натрупвано с години. Не е въпрос на няколко корекции в бюджета.“

Славкова е категорична:

„Една дума може да бъде черният лебед, който да запали протест. Алгоритмите работят така, че репликите се мултиплицират 70 пъти.“

Политиците, според нея, не разбират нито въздействието на социалните мрежи, нито вече умеят да комуникират политиките си чрез традиционните медии.

65% от българите заявяват, че силно усещат повишението на цените в магазина.

„Това не е проблем от тази година. От COVID-19 насам хората усещат непрекъснато повишение. Политиците не проведоха разговор с обществото за инфлацията.“, казва Славкова.

По думите на Живков радикализацията започва още през лятото:

„Арестът на кмета на Варна Коцев беше първата искра. Оттогава започнахме да измерваме скок в общественото напрежение“, смята той.

Според двамата анализатори протестът надхвърля границите на партийните електорати.

Анализаторите предупреждават за един от най-големите рискове:

„Най-големият риск е появата на нов национален спасител, който да консумира гражданската енергия, както се случи със Слави Трифонов през 2021 г.“

„Хората на площада не скандират името на Радев. Но заявката му вече е ясна. За него времето е ключово – колкото по-бързо има избори, толкова по-голям е потенциалът му. Той има изгода от предсрочни избори“, коментира Славкова.

Според нея януари и февруари – решаващият момент.

И двамата социолози посочват зимните месеци като уязвими за хората, защото може да се появят:

„Там ще се реши дали ще има предсрочни избори. Всичко зависи от това дали протестите ще запазят интензивността си.“, казва Славкова.

