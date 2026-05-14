Евгени Минчев за Дара: И какво ако България спечели...Ще ви вдигнат пенсиите ли, ще поевтинее горивото ли, ще ви дадат визи за Щатите...

Лорд Евгени Минчев не пропусна да каже мнението си за участието на България на Евровизия.

Мнението му разбира се предизвика лавина от коментари:

"България- за няколко пенДАРА вповече.

Хора, опомнете се!

Отегчително и изнасилено ми е бангарангазирането на участието ни в Евровизия. Освен кичозният шум около цялото събитие, аз не виждам нищо полезно за обществото чрез показване на козяци, копита и всичко, което се очаква да аплодираме. И песен, в която няма нищо чак толкова за възхищение. За мен това е истеричен миш маш от ноти и срички, с който нито идентифицирам страната си, нито съвременната музика. Ако трябва да бъдете откровени, кажете колко хита сте запомнили от този конкурс и колко имена са продължили звездния си ход напред от Евровизия... Освен естетически дискусионните, Дана Интернешънъл и Кончита Вурст. Дара не може да бъде осъждана, защото предполагам и песента и визията са и натрапени. Много лошо за нея, ако пък харесва и двете. Но проблема не е в това а в смисъла на цялото дрънчене на чанове, медийно самохвалство, ако питате мен- и платени публикации.

И какво ако България спечели...

Ще ви вдигнат пенсиите ли, ще поевтинее горивото ли, ще ви дадат визи за Щатите... Такава подозрителна и нездравословна гордост за нещо, което дори не изглежда българско. Бангаранга, абракадабра, Дара-дъра-бъра, два чадъра...

Предупреждавам, че Не-победата на България в Евровизия, ще бъде кривопропорционална на истеричната реклама. Опомнете се, хора!"

