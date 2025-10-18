Евгени Минчев за рождения ден на Слави Трифонов: Всичко в мен е абдикирало от това приятелство

Кадър ФБ

Евгени Минчев написа многозначителен пост в социалната мрежа за рождения ден на Слави Трифонов

Днес Фейсбук ми напомня, че Слави Трифонов има рожден ден.

Но не ми напомни нищо друго.

Нито душата, нито сърцето ми, нито каквито и там спомени да сме имали.

Сякаш всичко в мен е абдикирало от това приятелство или да го наречем полезно /някога/ познанство.