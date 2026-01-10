Евродепутат: България може да получи финансиране за центрове за проверки на мигранти

Снимка уикипедия, European Union 2024 - Source : EP

Наш човек в Брюксел съобщи добра новина за страната.

България има шанс да получи европейско финансиране за изграждане на нови центрове за проверка на мигранти, коментира във Варна евродепутатът Емил Радев. Той уточни, че това може да стане до края на годината, когато се очаква в сила да влязат всички пет регламента по Пакта за миграцията.

Евродепутатът Емил Радев посочи, че България, както и другите страни от Европейския съюз, ще получат финансиране за прилагане на петте регламента на пакта за миграция и по този начин ще се осигури по-голяма сигурност за справяне с нелегалната миграция.

"Примерно, за изграждане на центрове по границата, където тези, които искат убежище, ще бъдат настанявани там от затворен тип, ще им се разглеждат исканията дали те наистина бягат от войната или са икономически мигранти и нямат право на убежище и не както е сега, когато влезе, той подаде едно искане, оттам нататък свободно се разхожда из целия Европейски съюз, когато му бъде отказано, примерно, в България, той вече е в Австрия. Сега тези хора ще бъдат настанявани в центрове от затворен тип, разглеждат се за две седмици исканията им. Всички ония, които нямат право на убежище, биват връщани или от държавите, от които идват, или от държавите по произход и така ще се справим с проблема хора, които нямат право на убежище, да се движат в Европейския съюз, защото в момента на пет човека, на които им е отказано, само един успяваме да върнем".

