Европейски лидери осъдиха използването на "Орешник" от Русия

Русия изстреля през нощта мощната хиперзвукова ракета "Орешник" по цел в Украйна, близо до границата с Полша. От своя страна европейските съюзници на Киев описаха атаката на Москва като опит да ги сплаши да не подкрепят Украйна, посочва БНР.

Москва заяви, че е изстреляла балистичната ракета "Орешник" по фабрика за дронове в района на Лвов в отговор на това, което нарича опит за атака с дрон срещу една от резиденциите на президента Владимир Путин в края на декември, което Украйна отрича, а Вашингтон заяви, че не се е случило, посочва БНР. "Орешник", балистична ракета със среден обсег, може да носи ядрени бойни глави.

Високопоставен украински служител заяви, че тази нощ ракетата е носила фалшиви бойни глави, а не експлозиви, и е нанесла ограничени щети. Според украинските военни, ракетата "Орешник" се е движела със скорост от 13 000 км/ч.

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия определиха използването на "Орешник" от Русия като "неприемливо". Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас коментира, че използването на ракета "Орешник" от Русия е ясна ескалация срещу Украйна и има за цел да бъде предупреждение към Европа и САЩ. Това е едва вторият път, след ноември 2024 година, в който Русия изстрелва "Орешник" срещу Украйна.

При нощните въздушни руски атаки по украинската столица с дронове и ракети са убити най-малко четирима души в Киев и са ранeни 20. Прекъснато е електрозахранването в столицата. Половината от жилищните сгради в Киев са останали без отопление. Всичко това на фона на силен сняг и температури около -10 градуса през нощта. Кметът на Киев Виталий Кличко призова този следобед жителите да напуснат временно града, за да потърсят по-отоплени места. При руските атаки по Киев са нанесени и материални щети на посолството на Катар там.

В същото време над половин милион души са без ток в руската погранична Белгородска област след украинска атака. Според местния губернатор почти същият брой хора са и без отопление.

