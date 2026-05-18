Евровизия ще струва по-малко от едни избори на България

Кадър Ютуб

Условията един град да е подходя за домакин на Евровизия е да има летище, което може да понесе капацитета на полетите, да има начин за придвижване от летище до града, да има 4000 единични стаи и отделно 20 000 легла от 3 звезди надолу, градски транспорт. Градовете, които изпълняват тези стандарти са София, Варна, Бургас, като столицата има най-добър капацитет“, коментира пред БТВ директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

„Част от инвестираните средства за Евровизия са трайни - за среда и инфраструктура“, посочи икономистът Михаил Кръстев.

По думите му генерираните средства варират.

„Швейцария е получила над 250 млн. евро през 2025 г. Но те успяват да генерират и последващ туризъм след провеждането на конкурса. България е една такава държава - на туризма“, допълни Михаил Кръстев.

„Сега ще се търсят цените на колите под наем, цените в хотелите, ресторантите и менютата им, ще се търсят разписания и цени на автобуси от летището до града“, допълни Драганов.

Според него по-скъпите и висок клас стаи и хотели са останали празни в Австрия тази година, а у нас ще има висока конкуренция за цените и търговците трябва да внимават, за да не останат стаите им празни.

„Колкото и да струва Евровизия - няма да е по-скъпо от провеждането на едни избори, а ние имахме осем. Конкурсът няма да „счупи“ българската икономика“, съобщи Кръстев.

Според анализа на икономиста печалбите са - 40% в туризъм, 20% в заведения, 10% в транспорт, останалите - в търговията на дребно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!