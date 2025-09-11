ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

Кадри: ФБР

ФБР предлага награда от 100 000 долара за информация, която ще доведе до идентифицирането и арестуването на лицето или лицата, отговорни за вчерашното убийство на Чарли Кърк, съобщава bTV.

ФБР обяви наградата в платформата X, малко след като местният офис на ФБР в Солт Лейк Сити публикува снимки на „лице, представляващо интерес“ по случая.

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити заяви, че обществеността може да подава сигнали на телефон 1-800-CALL-FBI или на тази онлайн страница за сигнали.

