ФВР призова за обяснение конгресмени издали "незаконни заповеди"
Снимка FBI
Конгресмени от Демократическата партия на САЩ, които разпространиха видео, призоваващо американските военнослужещи да не се подчиняват на "незаконни заповеди", казаха, че ФБР ги е привикало на разговор, предаде Асошиейтед прес.
Шестима демократи, членове на Камарата на представителите и на Сената, миналата седмица публикуваха в социалната мрежа "Екс" видео, в което се обръщат към военните и служителите на разузнаването с думите: "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди".
Пентагонът вчера заяви, че проверява сенатор Марк Кели от Аризона за възможни нарушения на законите за въоръжените сили.
ФБР и Пентагонът предприеха мерки, след като президентът Доналд Тръмп обвини конгресмените в подстрекателство към бунт, "наказуемо със СМЪРТ".
"Президентът Тръмп използва ФБР като инструмент за сплашване и тормоз на членове на Конгреса", пише в разпространено във вторник изявление на четирима демократи от Камарата на представителите. Сенаторката от Мичиган Елиса Слоткин, която е сред шестимата конгресмени, участвали във видеото, каза пред репортери, че снощи отделът за борба с тероризма на ФБР им е изпратил уведомления, че срещу тях започва проверка. Слоткин добави, че Тръмп "се опитва да използва ФБР, за да уплаши" шестимата демократи.
"Независимо дали сте съгласни с видеото или не, според мен има един ключов въпрос. Уместно ли е реакцията на един президент на САЩ да се състои в преследването на хората, с които не е съгласен, и в използването на правителството като оръжие срещу тях", запита Слоткин.
ФБР отказа да коментира изявленията на демократите, допълва БТА.
Директорът на ФБР Каш Пател каза в интервю с журналистката Катрин Херидж, че не може да обсъжда подробности по случая.
"Това, което си мисля, е същото, което ми минава през главата при всеки един случай: има ли законно основание за започване на разследване и проверка или не", посочи Пател. Той добави, че решението ще бъде взето от агенти и анализатори от ФБР.
