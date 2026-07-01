реклама

Фалшив положителен тест за наркотици остави мъж без книжка за 3 месеца и навреди на бизнеса му

01.07.2026 / 09:47 3

кадър: Нова тв

Рутинна полицейска проверка преобръща живота на Антонио, собственик на суши бар, след като полевият тест за наркотици на МВР дава грешен резултат. Младият мъж прекарва 24 часа в ареста, остава без свидетелство за управление на моторно превозно средство в продължение на три месеца и претърпява сериозни финансови загуби, докато излязат окончателните лабораторни изследвания. „Излиза, че те те държат виновен до доказване на противното, нали така?”, коментира Антонио в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Докато пътува за работа, Антонио е спрян от полицейски служители, които след проверка на личните му документи и негативен тест за алкохол, му предлагат да направи и „дръг чек”. Мъжът се съгласява без притеснения, знаейки, че не употребява наркотични вещества и рядко пие алкохол. Полицаят изважда теста от багажника на патрулката, Антонио го отваря сам, но резултатът шокира всички – устройството отчита наличие на бензодиазепини.

Въпреки че шофьорът настоява веднага да отидат и да даде кръвна проба, тъй като е невинен, служителят на реда заявява, че „няма какво да направи, като машината е показала положителен резултат” и му слага белезници.

Условията в килията Антонио описва като неприятни, с едно метално легло, одеяла и възглавници, които „миришеха“. За 24-часовия му престой са предоставени само две шишета вода и два кроасана. Най-тежък обаче се оказва периодът след освобождаването му. Близките му реагират с безпокойство, а майка му се усъмнява дали наистина не е употребил нещо. 

Чакането продължава точно три месеца – от проверката на 25 март до 23 юни, когато Антонио най-накрая си връща шофьорската книжка. През това време бизнесът му, който управлява заедно със своя брат, е сериозно засегнат. 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
kris (преди 9 минути)
Рейтинг: 628981 | Одобрение: 123641
Чудя се кога Държавата ще забрани тази глупост с полевите тестове....? Щом в белите държави не се правят, значи има защо.....Да създадат лаборатории където за няколко дни да излизат резултатите.....Толкова ли е сложно ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
Серж (преди 10 минути)
Рейтинг: 243387 | Одобрение: 49312
Гусин министре! Няма ли най-после да внесете качествени тестове? Вашите служители защо отказват да се тестват с тези евтини боклуци
1
0
Уйо (преди 13 минути)
Рейтинг: 53801 | Одобрение: 7011
Да намери добър адвокат и да ги съди до дупка!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама