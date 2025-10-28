Фатрия измъчи Арда за Купата

Стопкадър Диема Спорт

Фратрия даде всичко от себе си, но не успя да продължи напред в турнира.

Арда се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България. Отборът на Александър Тунчев надигра много трудно Фратрия с 2:1 на стадион "Спартак" във Варна. Гостите стигнаха до първия гол в 42-ата минута, когато Джелал Хюсеинов се разписа. В 50-ата минута Мирослав Маринов изравни, за да се стигне до 65-ата минута, когато Андре Шиняшики се превърна в герой за своя тим.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на гостите от Кърджали. Ксавело Дривентак направи добър пробив по левия фланг, след което центрира в наказателното поле за Румен Руменов. Халфът отправи удар с глава, но кълбото прелетя над целта.

В 15-ата минута Атанас Кабов получи топката, след което навлезе в наказателното поле и стреля по диагонала в далечния ъгъл, но твърде неточно.

В 33-ата минута Ксавело Дривентак бе изведен отлично и крилото тръгна на самостоятелен пробив, след което отправи шут към вратата на Арда, но Ивайло Неделчев се намеси.

Три минути преди края на първата част Арда стигна до първи гол в сблъсъка. Ксавело Дривентак опита да изчисти центриране от корнер, но затрудни своя вратар Генадий Ганев, който успя да избие топката, но Джелал Хюсеинов от близка дистанция успя да матира стража на Фратрия.

Второто полувреме започна перфектно за домакините. В 50-ата минута Дидис Пита изведе майсторски резервата Мирослав Маринов, който остана очи в очи с Ивайло Неделчев и с удар с десния крак прати топката в мрежата.

Арда отново стигна до преднина след гол на появилия се от пейката Андре Шиняшики. Лъчезар Котев овладя пред наказателното поле и пусна пас над всички, а кълбото попадна в бразилеца. Той без забавяне заби топката в мрежата на "братлетата".

В последните секунди Мирослав Маринов бе близо до изравнителното попадение, но ударът му премина над целта, пише Sportal.bg.

ФРАТРИЯ - АРДА 1:2



0:1 Джелал Хюсеинов (42)

1:1 Мирослав Маринов (50)

1:2 Андре Шиняшики (65)

Стартови състави:

Фратрия: 1. Генадий Ганев, 18. Джанер Садетинов, 3. Александър Ангелов, 71. Ибрям Ибрям, 23. Иван Брикнер, 17. Мартин Костадинов, 11. Виктор Митев, 21. Илиян Капитанов, 8. Румен Руменов, 10. Ксавело Дривентак, 70. Дидис Пита

Арда: 12. Ивайло Неделчев, 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 8. Атанас Кабов, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки. 39. Антонио Вутов, 45. Иснаба Мане, 71. Ивелин Попов

