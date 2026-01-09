Пиксабей

Федерални служители на САЩ са простреляли двама души в Портланд, съобщи полицията, добавяйки, че те са били откарани в болница и състоянието им не е известно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Двама души са в болница след стрелба, в която са участвали федерални агенти", съобщи полицията в Портланд в изявление.

Полицията заяви, че не е участвала в инцидента.

Ей Би Си Нюз съобщи, че агентите, участвали в стрелбата, са от Американската митническа и гранична служба и че ФБР води разследването.

"Състоянието им (на хората, които са били простреляни) е неизвестно. Полицаите са установили, че двамата души са били ранени при стрелбата, в която са участвали федерални агенти", се казва в изявлението на полицията.

"Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля обществото да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече", каза полицейският шеф Боб Дей.

