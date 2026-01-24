реклама

Фен на Левски загина на фронта в Украйна

24.01.2026 / 20:18 4

Кадър Фб

"Организацията ни скърби! Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!", тези думи написаха от ултрас организацията на Левски "София Запад", предаде Днес.бг.

От коментарите става ясно, че той е загинал във войната в Украйна, като той се е биел на страната на Киев. 

Това е втори фен на "сините", който загива в Украйна. За смъртта на Светослав Славков (31 г.) се разбра в началото на 2024 г. Той бе убит по време на на ожесточени битки около коледните празници на 2023 г. край Купянск.

robotron2000 (преди 13 минути)
Рейтинг: 55341 | Одобрение: 1661
пешо от виница! по принцип никой не ти гарантира този "уникален шанс" и като се разхождаш по улицата :wassat: а иначе аз съм на мнение че всеки живота си е негов, и може да реши как да си го прахосва! 
Пешо от Виница (преди 27 минути)
Рейтинг: 103758 | Одобрение: 32323
Каквото търсил-намерил! Явно не е ценил уникалния шанс даден му от природата-да е жив....Лошо!
robotron2000 (преди 38 минути)
Рейтинг: 55341 | Одобрение: 1661
нека да почива в мир! момчето. дано поне да е взел няколко орки със себе си! Войните са за луди дето обучат да трепят хора и за идеалисти! :pouty: 
zorkooko (преди 47 минути)
Рейтинг: 6966 | Одобрение: 1271
А какво майка си прави да се бие потив руснаците , търсел си е нещо е получил си го е . Те украинците са навун наш " умник " дасе бие - е повече няма да ходи
zorkooko

