Феновете на Парксайд побесняха: Изкупиха една стока от Лидл в цялата страна
Кадър Гугъл мапс
Дефицит на батерии от 4 амперчаса за уредите Парксайд в цялата страна.
Това става ясно от група в социалната мрежа.
"След разговор с Лидл, става ясно, че батерии 4 амперчаса няма никъде в страната, но сряда сутринта щяло да има доставка в цялата търговска мрежа.", посочва гражданин.
Защо не проверявате и кауфланд , миналия вторник имаше 20в 4А и 8А, пита друг.
Има в Кауфланд, но 20 V 4 А е 50 лв!, отговаря трети.
В Лидл Бургас Мол Галерия вчера следобед имаше 3 броя взех си една, намесва се четвърти.
В Ловеч вчера не успях да си взема, но днес взех последните 2 към 10 часа, обяснява още един клиент.
Хора поспрете се малко.Голям праз че нямало никаде 4А батерия. Тази група на психодиспънсер заприлича, усмирява ги участник в дискусията.
От Поморие, Добрич и Плевен твърдят, че имало ограничени бройки.
Междувременно се появи и забавен колаж с изкуствен интелект, който илюстрира манията по уредите Парксайд.
Изобразен е двигател "Парксайд".
Ето част от шеговитите коментари:
Става ли за голф двойка?
Чакам черната серия.
Ще станеш майстор на монтажа и демонтажа за да го връщаш по гаранция 3 години.
Сигурно ш струва 50 60 лв
