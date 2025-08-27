Феновете на Парксайд побесняха: Изкупиха една стока от Лидл в цялата страна

Кадър Гугъл мапс

Дефицит на батерии от 4 амперчаса за уредите Парксайд в цялата страна.

Това става ясно от група в социалната мрежа.

"След разговор с Лидл, става ясно, че батерии 4 амперчаса няма никъде в страната, но сряда сутринта щяло да има доставка в цялата търговска мрежа.", посочва гражданин.

Защо не проверявате и кауфланд , миналия вторник имаше 20в 4А и 8А, пита друг.

Има в Кауфланд, но 20 V 4 А е 50 лв!, отговаря трети.

В Лидл Бургас Мол Галерия вчера следобед имаше 3 броя взех си една, намесва се четвърти.

В Ловеч вчера не успях да си взема, но днес взех последните 2 към 10 часа, обяснява още един клиент.

Хора поспрете се малко.Голям праз че нямало никаде 4А батерия. Тази група на психодиспънсер заприлича, усмирява ги участник в дискусията.

От Поморие, Добрич и Плевен твърдят, че имало ограничени бройки.

Междувременно се появи и забавен колаж с изкуствен интелект, който илюстрира манията по уредите Парксайд.

Изобразен е двигател "Парксайд".

Ето част от шеговитите коментари:

Става ли за голф двойка?

Чакам черната серия.

Ще станеш майстор на монтажа и демонтажа за да го връщаш по гаранция 3 години.

Сигурно ш струва 50 60 лв

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!