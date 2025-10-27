Флагман: Рая Назарян може да стане втората жена премиер на България, но не заради някаква феминистка революция

Кадър БТВ

Според конституционната логика председателят на парламента застава пръв в редицата, ако кабинетът падне

В напрегнатата сцена на българската политика, където принципите често се преглъщат в името на оцеляването, една тиха рокада извежда на преден план любопитна фигура.

След като Българската социалистическа партия пожертва конституционалистката Наталия Киселова в името на това да съхрани достъпа си до властовия ресурс – министерски кресла, бордове на държавни предприятия, назначения в администрацията – ефектът е по-голям, отколкото изглежда на пръв поглед.

Рая Назарян, друга жена и депутат от ГЕРБ, се очертава като следващ ротационен председател на Народното събрание. Формално това е просто част от сложния компромис, който поддържа така нареченото „правителство на стабилността“. Но според конституционната логика именно председателят на парламента застава пръв в редицата, ако кабинетът падне, изборите не доведат до ново мнозинство и се наложи съставяне на служебно правителство. Затова управляващите абонират за този пост правилния човек.

Доскоро такъв сценарий изглеждаше малко вероятен. Но зимата наближава и с нея идват предизвикателствата: въвеждането на еврото, ценови корекции, социално напрежение и нови битки около бюджета. В такъв климат дори най-фино балансираната коалиция може да се разпадне.

Има, разбира се, много „ако“. Правителството може да се задържи. Може да няма избори. Но зад кулисите вече тече подготовка и основната цел е една: да не се стигне до нов служебен кабинет, доминиран от президента Румен Радев.

Ако все пак събитията поемат по този път, Рая Назарян може да стане едва втората жена в българската история, която оглавява правителството. Първата беше Ренета Инджова през 1994–1995 г.

Ако се стигне дотам, това няма да е резултат от феминистка революция или внезапен пробив на равенството между половете. По-скоро ще бъде напомняне, че в България властта често отива при онзи, който просто се оказва на точното място в момента, когато механизмът на политиката започне да скърца.

И все пак, в регион, в който политическата сила все още се измерва чрез мъжественост и популистка демонстративност, дори един „случаен“ момент на женско лидерство би имал символично значение. Когато България навлиза в поредната несигурна зима, може би ще се наложи Рая Назарян да я води през бурята.

Дали това решение е мъдро и кой сценарий ще се сбъдне догодина? Предстои да разберем.

