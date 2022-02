Флайт радар: Канада върна руски самолет, летящ към Ню Йорк

Кадър Флайт Радар

Канада е върнала самолет на руската Аерофлот, пътуващ от Москва за Ню Йорк.

Боингът на руснаците е направил обратен завой стигайки до канадското въздушно пространство и се е върнал към Москва.

Това се вижда от картата на "Флайт Радар".

Европейският съюз затваря въздушното си пространство за Русия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви в неделя, че 27-членният блок ще забрани „руска собственост, руски регистрирани или контролирани от Русия самолети“ да преминава през въздушното пространство.

„Те няма да могат да кацнат, да излитат или да прелитат територията на ЕС“, написа тя в Twitter. "Включително частните самолети на олигарси."

В момента Аерофлот обслужва Ню Йорк (JFK), Маями (MIA) и Лос Анджелис (LAX) от своя център в Москва (SVO). Има самолети на земята в Маями и Лос Анджелис. Към 12:30 ч. EST в неделя, полет SU124 беше на път от Москва за JFK, но този полет вече беше отклонен. Сега самолетът се връща в Москва, обръщайки се на границата на исландското и гренландското въздушно пространство.

В отделни авиационни новини от войната в Украйна украинското правителство обяви в неделя, че най-големият самолет в света, Ан-225 Мрия, е бил унищожен от руските сили на летище Хостомел извън Киев, въпреки че неговият оператор отбеляза, че ситуацията изисква проверка . „Не можем да докладваме за техническото състояние на самолета“, туитираха от компанията Антонов.

