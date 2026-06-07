Фокус: ДБ предлага ЛГБТ пропаганда в училищата, маскира я като "езикова грамотност"

Снимка: Булфото

"Демократична България" е внесла в Народното събрание законопроект, който премахва действащата от 2024 г. забрана за пропаганда и популяризиране на нетрадиционна сексуална ориентация в детските градини и училищата. Отмяната е записана в текста на проекта, но не присъства в нито един от изброените "основни акценти" в официалното съобщение на коалицията, разпространено в деня на внасянето под заглавието "реформа в образованието с фокус върху езиковата грамотност", научи Фокус.

Законопроектът е заведен в 52-ото Народно събрание на 29 май 2026 г. Вносители са народните представители от ДБ Елисавета Белобрадова, Анна Бодакова и Стела Николова.

Какво всъщност предлага текстът

Сред разпоредбите на проекта е параграф 6, който гласи: "В чл. 11, ал. 2 се отменя точка 3." Именно тази точка беше добавена в Закона за предучилищното и училищното образование през лятото на 2024 г. (обн. ДВ, бр. 69 от 2024 г.) и забранява извършването на пропаганда, популяризиране или подстрекаване — пряко или косвено — на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или с определяне на полова идентичност, различна от биологичната. С приемането на параграф 6 тази забрана отпада изцяло.

Разпоредбата от 2024 г. беше внесена от "Възраждане" и приета на две четения в рамките на един ден след близо четиричасов дебат. Тогава цялата парламентарна група на ПП-ДБ гласува "против".

Как е поднесен законопроектът публично

В съобщението, публикувано на 29 май на сайта на "Да, България", коалицията представя проекта като реформа за езикова грамотност и изрежда над десет "основни акцента": езикова подкрепа за деца, които не владеят български в достатъчна степен; ключови компетентности; равен достъп до качествено образование; медийна грамотност и критическо мислене; атестиране на педагогическите специалисти; образователни медиатори; мерки срещу сегрегацията; библиотечно обслужване; цифровизация и изкуствен интелект; засилена роля на обществените съвети; такси в детските ясли и градини; както и 4-годишна мандатност за директорите.

Прегледът на пълния текст на съобщението показва, че отмяната на чл. 11, ал. 2, т. 3 не фигурира в нито един от тези акценти и не е спомената по какъвто и да е начин в публичната комуникация на коалицията. Разпоредбата се съдържа единствено в самия текст на законопроекта, достъпен като прикачен документ на страницата на парламента.

Какъв е аргументът на вносителите

Позицията на ПП-ДБ по темата, заявявана още при приемането на забраната през 2024 г., е, че разпоредбата е противоконституционна, че формулировката ѝ е неясна и че държавата не бива да регулира темата в училище по този начин. Тогавашните им изказвания в пленарната зала определиха текста на "Възраждане" като предизборен популизъм. Към момента на внасянето на сегашния законопроект тримата вносители не са публикували отделна аргументация конкретно за отмяната на чл. 11, ал. 2, т. 3.

Какво следва

Законопроектът предстои да бъде разпределен по комисии и разгледан на първо четене. За приемането му ще е необходимо мнозинство в пленарната зала, каквото вносителите към момента не контролират.

Редактор "Екип на Петел",

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