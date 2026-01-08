Франциска Йорданова-Папкала: Не са искали да ме пуснат от родилното без „комунистическо” име, майка ми избягала

кадър Нова телевизия

Франциска и Томаш Папкала ще откриват своя танцова школа у нас и макар още да не са намерили мястото за нея, смятат да я отворят през тази година. Това разказа бившата водеща от bTV в „На кафе” по Нова телевизия. Звездата на танца разказа, че студиото ще е част от световна верига и ще бъде за социални, а не за спортни танци. Тя и мъжът ѝ ще преподават на напълно начинаещи, без амбиция за спортни постижения.

Гала не пропусна да попита Франциска за произхода на името ѝ, при което танцьорката разказа доста интересна история. Нейната майка носи същото име, което идва от прабаба в рода им, която е била хърватка.

„В родилното не са искали да ме изпишат без правилното „комунистическо” име. Наложило се е майка ми да избяга”, разказа Франциска.

Тя разказа също, че има и онлайн проект, в който ще представя екстеншъни за коса. Покрай това звездата на танца сподели, че почти не е правила експерименти със собствената си коса. Когато живяла в Ню Йорк, тя решила да си направи модерните при това руси кичури. Минавайки покрай строителен обект, Франциска предизвикала реакцията на работниците, който почнали да викат: „Хей, блонди!”

„Обърнах се и им казах: „Може всякаква да съм, но блонди - не!”, разказа Франциска, която още на следващия ден се върнала към предишния цвят на косата си.

