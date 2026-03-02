Франция обяви готовност да се включи във войната срещу Иран, Германия още не

Кадър Ютуб

Франция е готова да участва с военни средства в защитата на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания. Думите са на френския външен министър Жан-Ноел Баро. Той заяви, че изброените арабски държави са били "умишлено атакувани" и "въвлечени във война, която не е техен избор". Изявлението идва след изявление на катарското външно министерство - че иранските въздушни удари срещу емирството не може да останат без последствие, предаде Актуално.

Междувременно, GLZ Radio съобщи, че германските власти сериозно обмислят също да се включат във военни действия и текат дискусии. Само че германският вътрешен министър Йохан Вадефул категорично отрече информацията - с публично изявление, цитирано от AP.

А на този фон Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви в канала си в Телеграм, че тази сутрин е изстрелял балистични ракети по офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху (издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа) и по щаба на израелските ВВС, където е бил командирът им. Иранското твърдение е за успешни удари - няма независимо потвърждение засега. А израелската армия (ЦАХАЛ) отговори с официално съобщение: "Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е известен с публикуването на официални съобщения, които не съответстват на действителността". Но сателитни снимки потвърждават унищожението на два обекта със сателитни чинии в базата на Пети флот на САЩ в Манама, Бахрейн. Снимите са публикувани от The New York Times, като те сочат, че от началото на новата война с Иран най-малко 6 американски военни съоръжения в Близкия изток са понесли ирански въздушни удари

