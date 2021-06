Фрапиращ текст от САЩ: Божков е подкупил "настоящ политически лидер"

Кадър Булфото

Днес САЩ посочи с пръст трима българи за корупция - Пеевски, Божков и Илко Желязков.

В съобщението на администрацията на Байдън обаче присъства един особено интересен текст, който вероятно ще предизвика буря в следващите дни.

Божков е подкупил "настоящ политически лидер". Кой е този "настоящ политически лидер" с такава власт, че да качи Божков на вълшебното държавно килимче, което да му осигури "пълен съпорт"?

Явно САЩ знаят още имена, но не ги посочват засега.

"Васил Крумов Божков (Божков) , български бизнесмен и олигарх, на няколко пъти е подкупил държавни служители. Тези длъжностни лица включват настоящ политически лидер и бивш председател на сега премахнатата Държавна комисия по хазарта (SCG). Бойков също така планира да предостави парична сума на бивш български служител и български политик по-рано тази година, за да помогне на Божков да създаде канал за руски политически лидери, който да влияе на българските държавни служители."

В оригинал на английски "Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), a Bulgarian businessman and oligarch, has bribed government officials on several occasions. These officials include a current political leader and the former Chairman of the now-abolished State Commission on Gambling (SCG)."

