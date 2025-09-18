Футболните национали пропадат в класацията на ФИФА

Снимка: БФС

Българският национален отбор по футбол слезе до 86-о място в световната ранглиста на ФИФА за септември, след като претърпя две поражения в квалификациите по-рано този месец. Те отстъпиха с по 0:3 на Испания и на Грузия.

Така в сравнение с предишното издание на ранглистата на ФИФА се е смъкнал с две позиции надолу, като в момента има 1271.52 точки, предава БНР.

Пред българските футболисти са отборите на Замбия, Кюрасао, Нова Зеландия и Уганда, които имат доста по-различен път в своите географски зони, където играят. Точно зад България са Хаити, Бахрейн и участникът на финалите за Купата на Африка Ангола.

Испания – фаворитът в група "Е" на Световните квалификации, измести световния шампион Аржентина от върха в ранглистата и вече води с 1875.37 точки, пред Франция, която се придвижва от 3-о на 2-о място, с 1870.92 точки след победите над Украйна и Исландия. Световните шампиони от Аржентина бележат регрес и са 3-и с 1870.32.

Топ 10 се допълва от Англия (4-о място), Португалия (вече 5-а), Бразилия отстъпила от 5-о на 6-о място. Десетката допълват Нидерландия, Белгия, Хърватия и Италия. В първите 10 не присъства Германия, която загуби от Словакия с 0:2, и вече заема 12-о място.

