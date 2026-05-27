ГЕРБ-Варна: По наше време на "Баба Алино" не е забит нито един пирон

Строителството край Варна е станало след издаване на удостоверения за търпимост на строежите през 2023 година, когато кметът на район "Приморски" е бил от партия ГЕРБ, показват документи, с които Mediapool разполага.

Медията разполага с три документа, които дават карт бланш на украинската компания да започне да строи в местността "Баба Алино" край курорта "Златни пясъци".

"Удостоверенията за търпимост са издадени по времето на ГЕРБ от главния архитект на района, което е потресаващо, защото при посещение на място би могло с просто око да се види, че тези сгради са строени сега, а не преди 2001 година", коментира пред Mediapool варненският депутат Стела Николова ("Демократична България").

От ГЕРБ-Варна коментираха строителство, касаещо 104 къщи. Арх. Стоян Петков каза, че още от 2024 година казусът е повдигнат.

"В местността “Баба Алено” територията е горска, няма подробни устройствени планове и това застрояване в последните 2 години отвсякъде може да се класифицира като незаконно. Изведнъж администрацията на община Варна се активизира да предприема действия, от началото на 2024 година задаваме едни и същи въпроси в това направление", каза той, цитира Дарик.

"Недоумявам защо досега нито кметът, нито администрацията, са ни давали отговори, за тези две години ни обясняват, че са предприети всякакви действия", каза още Петков. Той допълни, че през този период са задавани въпроси какво се случва с незаконна постройка до Делфинариума.

От ГЕРБ-Варна казаха още, че председателят на общинския съвет е внесъл предложение за включване на извънредна точка на утрешното заседание, в което настояват за изслушване на кмета Благомир Коцев.

"До края на 2023 година в местността не е забит един пирон и не е отсечено едно дърво, цялото строителство е започнато след това, контролът е бил в ръцете на Коцев в качеството му на кмет, дори длъжностно лице да е издавало друго лице, ние няма как да сме били информирани за това", казаха още от ГЕРБ - Варна.

Припомняме, че във вторник акция на полиция и община край Варна разкри незаконен град - изградени са постройки, без разрешение, на 100 декара, в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

„На тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, с която се затруднява и достъп понякога, има строящи се или вече построени сгради. Те са 104 на брой. За нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна”, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Наложена е поредната спешна намеса на органите на реда. „Успяхме да заловим общо 29 души. Част от лицата опитаха да осуетят проверката и да се укрият в гората, всички те са задържани”, съобщи директорът на ОДМВР Варна Цветан Пировски.

