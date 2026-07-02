ГЕРБ за Десислава Атанасова и Пеевски: Частният живот не може да бъде коментиран

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Костадин Ангелов и Деница Сачева от ГЕРБ коментира новината, че конституционният съдия Десислав Атанасова е летяла в самолет с Делян Пеевски до Дубай.

"Частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това”, казаха депутатите от ГЕРБ преди заседанието на Комисията по здравеопазването днес.

Припомняме, че по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе данни за пътуванията на Делян Пеевски, цитира Днес.бг

277 пъти за осем години Делян Пеевски е излитал от летището в София, а с него е летяла и конституционният съдия Десислава Атанасова.

"Фактологията е следната: Госпожа Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 година. На 22 януари 2024 година тя подава оставката си като член на ГЕРБ. Тя не е член на ГЕРБ", заяви Ангелов и допълни:

"На 26 януари 2024 година тя полага клетва като конституционен съдия. Не сме сигурни във фактите, които Иван Демерджиев изнесе и тяхната истинност, тъй като преди него друг вътрешен министър, Дечев, съобщи противоположна информация", каза още депутатът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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