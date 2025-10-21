Гала: Ако някой нападне България, ще се вдигнем като един

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Водещата на „На кафе” Гала коментира една особеност на българския манталитет. Звездата на Нова телевизия коментира, че и от личен опит знае, че у нас, за разлика от повечето държави, хората постоянно се недоволни от живота в страната си.

„Постоянно говорим, че тука нищо не става, че искаме да се махнем и да не се връщаме. Но ако някой нападне България, ще се вдигнем като един”, заяви уверено Гала.

Тя даде пример с много кампании, които са спасявали живота на деца и в които хората се включват безрезервно. Според Гала обаче нищетата все повече ни затиска в последно време и дори хората да искат да помогнат, все по-често нямат тази възможност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!