Гърция помага на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16

Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия, заяви днес министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА.

Той уточни, че е разговарят с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане по искане на българската страна, отправено вчера, предава БТА.

Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

Също така двама висши гръцки офицери от военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Гръцкият министър на отбраната съобщи и че през следващата седмица ще посети София по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Освен това Дендиас увери, че предоставянето на подкрепа за противовъздушната отбрана на България, страна членка на НАТО и на ЕС, няма да повлияе по никой начин на противоракетната отбрана на самата Гърция.

Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток, че България ще отправи искания за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост.

