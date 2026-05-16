Гечев: Изкупната стойност на литър мляко е 0,38 – 0,40 евро, на щанда е 2 евро

Разкриха спекула с цените на млякото.

В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€. Това каза в ефира на БНТ депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев.

„Млякото е лесен компонент, който може да се сметне. В тази цена фермерите на практика трябва да калкулират печалбата, изхранването на животните си и издръжката на семействата си. Трябва да се пастьоризира, преработи, да се направи в опаковка от преработвателите, които също не печелят толкова по веригата. Аномалията се получава в крайния сегмент“, обобщи депутатът от ПБ.

Той изтъкна, че свободният пазар е най-хубавото нещо, но добави, че законите „трябва да го гарантират“.

„Този закон нямаше да бъде променян, ако свободният пазар не беше изкривяван. Редица са факторите, които доказват това, включително и последните анализи на КЗК и синдикатите“, посочи Явор Гечев.

„Ние не казваме колко да е цената, но искаме държавните органи и институциите да могат да знаят каква е структурата на цената. Например, колко % реклама и допълнителни разходи има на базата на продукта. И ако те са 60% от стойността, за нас не е нормално. Нека институциите да могат да го проверяват“, каза още той.

„Справедлива цена, която ние сме заложили в един от законопроектите, е индикатор, който не е задължителен за цената, но всяка една от големите консултантски агенции, които се занимават с икономика, прави такива индекси. Справедливата цена е индекс, който ние сме подготвили по възможно най-съвременните стандарти и западни модели. Ще бъде изчисляван по специализирана методика, която ще се публикува от министъра на икономиката. Той може да включва редица компоненти, включително сравнителни характеристики с други държави. В тези два законопроекта няма нито една запетайка, която да касае регулация на цени. „, обясни Гечев, като бе категоричен, че държавата не се намесва много рязко в пазара, пише flashnews.bg.

Той се зарече, че „Прогресивна България“ ще започне борба с виртуалните животни и с неправомерно раздадените субсидии в земеделието.

