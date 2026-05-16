Гечев: Изкупната стойност на литър мляко е 0,38 – 0,40 евро, на щанда е 2 евро

16.05.2026 / 09:32 2

Разкриха спекула с цените на млякото.

В момента изкупната стойност на литър мляко е 0,38€-0,40€, на щанда е 2€. Това каза в ефира на БНТ депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев.

„Млякото е лесен компонент, който може да се сметне. В тази цена фермерите на практика трябва да калкулират печалбата, изхранването на животните си и издръжката на семействата си. Трябва да се пастьоризира, преработи, да се направи в опаковка от преработвателите, които също не печелят толкова по веригата. Аномалията се получава в крайния сегмент“, обобщи депутатът от ПБ.

Той изтъкна, че свободният пазар е най-хубавото нещо, но добави, че законите „трябва да го гарантират“.

„Този закон нямаше да бъде променян, ако свободният пазар не беше изкривяван. Редица са факторите, които доказват това, включително и последните анализи на КЗК и синдикатите“, посочи Явор Гечев.

„Ние не казваме колко да е цената, но искаме държавните органи и институциите да могат да знаят каква е структурата на цената. Например, колко % реклама и допълнителни разходи има на базата на продукта. И ако те са 60% от стойността, за нас не е нормално. Нека институциите да могат да го проверяват“, каза още той.

„Справедлива цена, която ние сме заложили в един от законопроектите, е индикатор, който не е задължителен за цената, но всяка една от големите консултантски агенции, които се занимават с икономика, прави такива индекси. Справедливата цена е индекс, който ние сме подготвили по възможно най-съвременните стандарти и западни модели. Ще бъде изчисляван по специализирана методика, която ще се публикува от министъра на икономиката. Той може да включва редица компоненти, включително сравнителни характеристики с други държави. В тези два законопроекта няма нито една запетайка, която да касае регулация на цени. „, обясни Гечев, като бе категоричен, че държавата не се намесва много рязко в пазара, пише flashnews.bg.

Той се зарече, че „Прогресивна България“ ще започне борба с виртуалните животни и с неправомерно раздадените субсидии в земеделието.

robotron2000 (преди 28 минути)
Рейтинг: 59857 | Одобрение: 1197
в България няма никакви закони никакви правила, всеки може да си прави каквото си иска. още от края на 44 комунистите изтрепаха всичката управляваща класа. и останаха такива който не могат да управляват! Знаете ли че в САЩ ако не си от Харвард завършил, не можеш да станеш нито адвокат нито финансист. Ако не си завършил МИТ Не можеш да станеш нито инженер нито някакво по високо ниво от монтьор! Ако не си завършил Иелс не можеш да станеш доктор. целта е да се гарантира че управляващата класа, белите якички, ще са завършели образование на една институция която няма да допусне глупаци напред! Е допуснаха оранжевият, дали е глупак или се прави на такъв ще се разбере, но като цяла САЩ за това са силни и в индустрията и в икономиката! защото не допуска глупаци до върха: Запитали един пророк (било то нявга в древността). Кое той смята на света за най-опасния порок: Предателството, клеветата, убийството или разврата? Набърчил своя древен лик и сякаш тоз въпрос той чакал- отвърнал мъдрият старик: -Властта в ръцете на простака! Хр.Радевски.. такива ни управляват от 44  та чак до сега!
kris (преди 32 минути)
Рейтинг: 610783 | Одобрение: 119078
Не знам колко струва млякото в Европа, но в Щатите литър мляко е между 80 цента и $1 при 8-9 пъти по-високи заплати.....Нещо много изопачено имаме тука....!!
