Георг Георгиев: С какво толкова е важен за България руският патриарх, че да блокираме целия пакет санкции?

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До момента последователната българска позиция винаги е била съгласувана както с нашите интереси, така и с тези на нашите партньори. България никога не е нарушавала европейското единство, особено по теми, свързани със сигурността и отбраната. Това заяви пред медии депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев, цитира Новини.бг

„Санкциите срещу Русия са отговорът на Европейския съюз за агресивната война, която Москва започна срещу Украйна. Те имат за цел да отслабят икономически и политически Русия, за да не може да продължи да води своята война срещу Украйна“, разясни народният представител.

Георгиев допълни, че „буди недоумение“ с какво толкова е важен за България руският патриарх, че сме готови да блокираме целия 21-и пакет санкции, само и само той да не попадне под санкциите.

„След предходното правителството на Унгария, България се оказва едва втората държава членка, която има обструкции и съображения относно включването на руския патриарх в санкционните списъци. Затова питаме: готови ли сме да спрем целия санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне в него? И означава ли това, че България ще дистанцира политиката си от тази на Европейския съюз?“, каза още Георгиев.

Редактор "Екип на Петел",

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