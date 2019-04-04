Георги Георгиев: Болница без асансьор, а Цветанов с личен
Ето какво написа Георги Георгиев,боец във Фейсбук, пише frognews.bg:
"Това е болницата в Ямбол. Влачат белодробно болните по стълбите до четвъртият етаж защото в сградата НЯМА асансьор, но има мухъл и мизерия.
А това е Цветан Цветанов - зам. Председател на ГЕРБ. Той си ИМА частен асансьор в новият апартамент за един милион и 400 хиляди лева, но няма съвест и морал.Управляват ни най-наглите лъжци и крадци, които историята ни познава.
Днес - четвъртък, от 16.00ч. гражданите излизаме пред Министерски съвет.
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