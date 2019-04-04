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Георги Георгиев: Болница без асансьор, а Цветанов с личен

04.04.2019 / 15:43 4

Ето какво написа Георги Георгиев,боец във Фейсбук, пише frognews.bg:

"Това е болницата в Ямбол. Влачат белодробно болните по стълбите до четвъртият етаж защото в сградата НЯМА асансьор, но има мухъл и мизерия.


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А това е Цветан Цветанов - зам. Председател на ГЕРБ. Той си ИМА частен асансьор в новият апартамент за един милион и 400 хиляди лева, но няма съвест и морал.Управляват ни най-наглите лъжци и крадци, които историята ни познава.


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Коментари
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15
пекаря (преди 52 минути)
Рейтинг: 2038 | Одобрение: 743
Какво им е виновен Цветанов, че болницата в Ямбол няма асансьор. Да се сърдят на проектантите и архитектите си.
ЗАЩО НЕ РЪКОПЛЯСКАТЕ .??? .
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12321 (преди 52 минути)
Рейтинг: 2552 | Одобрение: 1407
Ето откъде идва изразът - "гледа като пръднал"
15
2
владо (преди 59 минути)
Рейтинг: 5165 | Одобрение: 3125
Спете спокойно деца и родители. Докато спите, няма да спрат да ви крадат.

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