Георги Харизанов: Това е "мокър сън" за много политици, ама няма да стане

кадър бТВ

Политическият анализатор Георги Харизанов заяви, че разрив между Делян Пеевски и Бойко Борисов е "мокър сън" за много политици, включително за президента Румен Радев. Коментарите бяха направени по време на участието му в предаването "Седмицата на Дарик", където той анализира актуалните политически теми от изминалата седмица.

"Няма разбирателство и постигнати договорки между партиите в управлението ГЕРБ, ИТН и БСП за смяна на министри. Не изключвам като вероятност да е имало разговори. До преформатиране в смисъла на кадрови промени не се стигна за сега", заяви Георги Харизанов.

Според анализатора, Борисов е постигнал целта си да върне политическата инициатива и да утвърди лидерството си. "Борисов искаше да си върне инициативата и успя. Той е централна тема на разговорите за политика и той си е изпълнил целта", подчерта Харизанов.

Той изрази мнение, че българската политика се е отклонила към прекалено "ляв" курс: "Хората, които плащат сметката на държавата, изпаднаха от сметката на държавата – това е дясното. Парите трябва да останат в хората и те да решават какво да правят с тези пари", коментира Георги Харизанов.

В анализа си Харизанов засегна сложните взаимоотношения между водещите политически фигури: "Разривът между Борисов и Пеевски съм наясно, че е мокър сън на много политици и партии, които не могат да се справят с ГЕРБ и ДПС-Ново начало при избори, а най-вече на президента Румен Радев. Той еднолично ще притежава цялата власт в държавата, ако не работи законодателната власт".

Харизанов смята, че последните изявления на Борисов са постигнали целта си да затвърдят неговата позиция като водещ политически фактор. "Ако трябва да изведем събитие, то е, че Борисов си върна инициативата пред публиката, не че някога я е губил. Борисов е център на събитието и коментарите", анализира той.

В интервюто си политическият анализатор отправи остри критики към президента Румен Радев. "Отговорността за договора „Боташ" носи президентът Румен Радев и неговите служебни министри", заяви Георги Харизанов, добавяйки, че заради този договор страната губи значителни средства всеки ден, предаде факти.бг.

Той също така подчерта, че президентът се опитва да се представи като обикновен човек, което според него не е подходящо за държавния глава: "За съжаление, Румен Радев изглежда на моменти като човек от народа. Извън нелепите народняшки фотографии по потник на двора, президент на държава не трябва да се снима така".

