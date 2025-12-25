Георги Кадиев: Драмата с еврото започна, в една от най-големите банки се е получила огромна опашка от интернет плащания

Кадър Фб

Любопитен пост написа Георги Кадиев в социалната мрежа.

"ДРАМАТА С ЕВРОТО ЗАПОЧНА"

Това написа във Фб бившият зам.-министър на финансите Георги Кадиев.

"В ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БАНКИ СЕ Е ПОЛУЧИЛА ОГРОМНА "ОПАШКА" ОТ ИНТЕРНЕТ ПЛАЩАНИЯ, които не се изпълняват, поради смяна на софтуера, заради въвеждането на еврото... А точно сега е моментът, когато фирмите #масово плащат бонуси и заплати. Винаги съм подозирал, че ще има СТРАШНИ И АБСОЛЮТНО НЕНУЖНИ НЕУДОБСТВА за нас и банките заради еврото. ЕВРОТО, което не виждам никакъв смисъл да приемем точно сега! Ние НЕ СМЕ ГОТОВИ за еврозоната, а тя (ЕВРОЗОНАТА) е в по-лоша форма и от нас. Пожелавам ви Весела Коледа, здраве и да не сте клиент на банка, която няма да ви преведе заплатата днес", пише Кадиев (Стандарт)

Разбира се, това е само началото - със задоволството на оптимиста от оня виц мога да допълня само аз

Вица го знаете. За всеки случай ето ви го:

- Вървели заедно Песимиста и Оптимиста, разхождали се по една улица. Песимиста нещо бил увесил нос (като всеки песимист) И по едно време отсякъл категорично:

- Не! По-зле не може да стане, заклевам се!

- Може, можеее! - доволно потрил ръце Оптимистът

Та, и аз така. Остава ми утехата, че съм права

То пък една утеха...

За бъркотията В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ пък въобще не ми се мисли.

Касиерките да му мислят!

Но все пак по-друго си е, като кажеш:

- Казвах ли ви аз!

Обббббббббичам я тази фраза!

Ако не беше и тази утеха - щях да умра

___________________________________________________________________

А СЕГА СЕРИОЗНО:

Утеха винаги трябва да има. Наистина!

Ако няма, ще си я измислям!

Аз лично съм царица по измисляне на утехи.

Реални или илюзорни - утехите са си утехи и ТЕ СА, които ни помагат да се съхраним ментално (и психически) още малко време. Поне при мен е така. При вас не знам как е. Знам само, че всеки трябва да измисли (или намери) СВОЯ СИ точно начин да се съхрани в тези ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА, които започват тия дни (веднага след празниците)

А, че В Края на Времето хората ЩЕ ПОЛУДЕЯТ (според Светите старци) - това е ясно, и неизбежно (и според мен) И даже мисля, че процесът вече е започнал (като гледам хората по улиците и най-вече хората в хранителните магазини)

Но, ако може (доколкото може) и, колкото е възможно - да го отложим тоя момент (с полудяването)

Поне аз се старая, и полагам големи усилия в тая насока

Приятен ден, и светли, светли празници!

