Георги Марков: Варна и Бургас ще изядат по една - две ракети, ако изберете Соросоидно правителство

Кадър Фб

"Още 2020 познах! Избори до дупка" - с тези думи конституционалистът Георги Марков започва пост в личния си фейсбук профил и допълва:

"Изборите до дупка, които още 2020 г. предрекох и познах, ще продължат и 2026 г. Вероятно е да има два предсрочни вота - пролет и есен, заедно с президентските.

ПП - ДБ се опитват да яхнат протеста. Беше смешно, че Мирчев и Кокорчо са оратори на митинг за правовата държава. Ако те бъдат избрани, ще има нови предсрочни избори в кратък срок.

Мирчев и Кокорчо - “Спасители на българската демокрация.” Ако това е надеждата на плотеста, халал да им са. То и за виц не става.

Ако протестиращите изберат правителство на Сорос, все едно България си купува фабрика на 8 септември.

Кокорчо, Атанасов и Мирчев са партизани на Сорос и “Америка за България”. За тях Тръмп е путинист... Като нищо, ще изпълняват указанията на Стармър, Макрон и Мерц за война до дупка в Украйна.

Тръмп ще проведе шокова терапия в Европа. Каза го вчера в Брюксел американският посланик Бил Уайт.

Времето на Сорос в Европа изтича, България и Румъния са последния му бастион.

България със Соросоидно правителство може да изяде по една, две ракети в Бургас и Варна.

Англичаните искат да се набутат в Черно море и марионетно правителство ще е добре дошло за провокация и ответен руски удар с надежда за война. Но Тръмп няма да си мръдне пръста по чл. 5 от договора за НАТО…

Мелони вече обърна палачинката и вчера отсвири Зеленски и за парите, и за оръжията, и за руските активи. И то в присъствие на Таяни, който е от ЕНП".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!