Георгиев: Не са постъпвали въпроси от държави партньори за посещението на делегацията на БСП в Китай

Снимка: Булфото

В Министерството на външните работи (МВнР) не са постъпвали въпроси, бележки или коментари от държави партньори на България в Европейския съюз (ЕС) и НАТО по повод посещението на делегацията на ръководството на Българската социалистическа партия (БСП) в Китай. Това заявява министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на въпрос от народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Елисавета Белобрадова. Въпросът е относно участието на вицепремиера Атанас Зафиров във военния парад в Пекин. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

На 3 септември председателят на БСП Атанас Зафиров и водената от него делегация присъства на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война и проведе разговор с президента на Китай и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин, съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия.

Съгласно официална информация, предоставена от Посолството на България в Китай, присъствието на Атанас Зафиров на парада е в качеството му на председател на БСП, посочва Георг Георгиев, цитиран от БТА.

България не взе участие в 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), както и в последвалата я среща във формат „ШОС+" и участие на официално равнище не е осъществено, заявява още външният министър.

От ПП–ДБ поискаха оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер във връзка с присъствието му на военния парад, но Зафиров заяви, че няма никакво намерение да го направи.

