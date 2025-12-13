Германия праща войници в Полша

Снимка Пиксабей

Германия взема мерки срещу руската офанзива.

Германия ще изпрати група от около 50 военнослужещи в Полша, които да подпомогнат укрепването на източната ѝ граница. Това се случва на фона на нарастващите опасения от заплахата от Русия, съобщи германското Министерство на отбраната.

Войниците от Бундесвера ще участват в т.нар. инженерни дейности. Те включват изграждане на укрепления, прокопаване на окопи, полагане на бодлива тел и изграждане на противотанкови заграждения. Германската страна подчертава, че контингентът няма да изпълнява бойни задачи, пише Deutsche Welle.

Мисията е част от полската операция „Източен щит“, която започна през май 2024 г. и е насочена към подсилване на отбраната по границите с Беларус и руския анклав Калининград. Участието на Германия се очаква да започне през второто тримесечие на следващата година и да продължи до края на 2027 година, пише факти.бг.

Разполагането на войниците не изисква одобрение от Бундестага, тъй като не се счита за бойна мисия и не предполага пряк риск от въоръжен сблъсък.

Решението идва на фона на все по-острите предупреждения от германския канцлер Фридрих Мерц за променящата се среда за сигурност в Европа. В събота, по време на конгрес на баварската Християнсоциална партия (ХСС) в Мюнхен, Мерц заяви, че Европа „вече не живее в мир“ заради действията на Русия.

Той предупреди, че ако Украйна бъде победена, руският президент Владимир Путин няма да спре дотук. По думите му войната цели преначертаване на границите в Европа и възстановяване на сферата на влияние на бившия Съветски съюз, което представлява пряка заплаха за държави като Естония, Латвия и Литва.

Мерц направи и историческо сравнение с 1938 г., когато европейските сили допускат агресията на нацистка Германия с надеждата, че тя ще спре – надежда, която се оказва фатална.

Канцлерът предупреди и за трайна промяна в отношенията със Съединените щати. По думите му „десетилетията на Pax Americana за Европа до голяма степен са приключили“, а носталгията по стария модел на сигурност няма да промени реалността.

На този фон дипломатическите усилия около войната в Украйна се засилват. Очаква се специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф – да пристигне в Берлин, където да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери.

Изпращането на германски войници в Полша се вписва в по-широката тенденция на засилване на източния фланг на НАТО и нарастващата роля на Германия в европейската сигурност.

