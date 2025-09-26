реклама

Германия с предупреждение към Русия след инцидентите с дронове

26.09.2025 / 16:40 1

Кадър Youtube

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул отправи твърдо предупреждение към Русия заради серията инциденти с дронове в европейското въздушно пространство.

От Ню Йорк, където германският външен министър участва в общото събрание на ООН, Йохан Вадефул заяви, че Москва разбира само езика на силната защита на свободата и европейските интереси. Вадефул подчерта, че НАТО е готова по всяко време на гъвкав и решителен отговор, посочва БНР.

Поводът за това изказване са дроновете, засечени на няколко летища в Дания, които бяха определени като хибридна атака. Макар че Копенхаген все още няма доказателства кой е извършителят, Русия вече отрече всякаква намеса.

Германският външен министър критикува Москва като държава, която системно нарушава международния ред, напомняйки и за войната в Украйна. Той заяви, че Бундесверът ще бъде значително подсилен, особено с инвестиции в противовъздушната отбрана.

"Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО", подчерта Йохан Вадефул, като повтори посланието и на американския посланик в ООН.

 

Пешо от Виница (преди 39 минути)
Рейтинг: 101898 | Одобрение: 32018
Питат военният министър на Германия за тези дронове , а той казва следното:"Не знаем със сигурност чий са тези дронове.Не са бойни ,защото нямат такова оборудване ,по всяка вероятност са разузнавателни  и не можем да твърдим,че са руски!"Има и още един показателен факт-Русия и Беларус са предали военни карти за полетите на свои дронове близко до границите на НАТО. И въпросът  е: "Ако бяха руски,то щяха ли руснаците да предлагат своите бойни карти с напраленията на своите дронове?" Изводи: НАТО просто търси повод за конфликт.Направо не ми се мисли ,ако кажа ,че НАТО търси повод за война ,защото тогава главните смелчаги  като Франция ,Германия и Англия,ще престанат да съществуват като държави,а за Прибалтийските палета пък съвсем не ми се говори-те са изгорели още в първите минути. Псето на НАТО -Полша,я чака съдбата на северните палета.И ако мислите ,че САЩ ще влезе във война с Русия заради Полша и другите глупаци-твърдо не! Тръмп си изми ръцете като Пилат Понтийски-сне изцяло вината от себе си ,просто каза:"Тази война не е моя", а глупаците от Европа циврят и се наакват от кеф.Защо ,бре ,глупаци? Жертвени агнета ще бъдете, а покрай тях и ние-банановите провинции.

