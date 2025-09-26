Германия с предупреждение към Русия след инцидентите с дронове

Кадър Youtube

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул отправи твърдо предупреждение към Русия заради серията инциденти с дронове в европейското въздушно пространство.

От Ню Йорк, където германският външен министър участва в общото събрание на ООН, Йохан Вадефул заяви, че Москва разбира само езика на силната защита на свободата и европейските интереси. Вадефул подчерта, че НАТО е готова по всяко време на гъвкав и решителен отговор, посочва БНР.

Поводът за това изказване са дроновете, засечени на няколко летища в Дания, които бяха определени като хибридна атака. Макар че Копенхаген все още няма доказателства кой е извършителят, Русия вече отрече всякаква намеса.

Германският външен министър критикува Москва като държава, която системно нарушава международния ред, напомняйки и за войната в Украйна. Той заяви, че Бундесверът ще бъде значително подсилен, особено с инвестиции в противовъздушната отбрана.

"Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО", подчерта Йохан Вадефул, като повтори посланието и на американския посланик в ООН.

