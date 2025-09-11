Германските пенсии

Пиксабей

Значителна част от пенсионерите в Германия - 42 процента от общо 19 милиона души - получават по-малко от 1000 евро (1170 долара) на месец към края на миналата година.



Това съобщи ДПА, цитирайки данни на германското Министерство на труда в отговор на парламентарно питане на Рене Спрингер от "Алтернатива за Германия" (AfD), предаде Парите ни.



Над 8 милиона пенсионери са имали доходи под прага за получаване на социални помощи в Германия, който в края на 2024 г. е бил 1011 евро. Спрингер критикува правителството, заявявайки, че вместо да повишава пенсиите, социалната държава се "подкопава от масова миграция на бедни хора".





Министерството подчерта, че размерът на пенсията за трудов стаж сам по себе си не определя правото на социална помощ, тъй като не се вземат предвид други доходи и семейни обстоятелства. Размерът на пенсията се изчислява индивидуално, според трудовия доход, внесените осигуровки и броя години осигурителен стаж.



Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

По данни на Германския пенсионен осигурителен фонд средната месечна пенсия през 2024 г. е нараснала до 1154 евро спрямо 1102 евро през 2023 година. Средно мъжете са получавали 1405 евро, а жените - 955 евро.

