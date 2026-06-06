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Гейзер избухна до Лидл в Аспарухово по-рано днес, съобщиха в социалната мрежа.

Поради предизвиката авария при изкопни дейности до бившото уч-ще"М.Тасева",без вода ще бъдат абонатите на м.Вилите в ЖК Аспарухово от 10.30ч до около17ч, съобщиха по-рано от ВиК.

Редактор "Екип на Петел",

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