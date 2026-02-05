реклама

Главният редактор на OFFNews: Ивайло Калушев е легендарен пещерняк, лидер и учител

05.02.2026 / 08:46 1

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев заяви по Нова телевизия, че е убеден, че Ивайло Калушев не е извършителят на убийствата. Той потвърди, че го е познавал добре и че е посещавал хижата край Петрохан многократно.

Според Йончев Калушев е жив и се крие. Той не смята, че съобщението, което е изпратил на майка си, е предсмъртно.

„Ивайло е легендарен пещерняк, всичко за него е центрирано около пещерите”, коментира журналистът. Той обясни, че като авторитет в тези среди, преди години Калушев е направил форум в интернет, но го е затворил, когато е видял, че пещерняците започват да се карат.

Йончев обясни и кои за застреляните, като каза, че „те са си надвили на масрафа” и са имали пари да осъществяват дейността. Групата около Калушев е била в Мексико заради подводни пещери, като са били и гидове на други туристи.

„Иво живееше така от много години. Ако имаше някаква мания, тя беше да крие пещери, които е открил, за да не бъдат оцапани от туристи, искаше да знае кой ще влиза в тях”, коментира журналистът.

Той отхвърли изцяло твърденията за педофилия и подчерта, че Калушев винаги е бил лидер и учител, като е обучавал и него. Според Йончев, ако се правят такива изводи, значи всеки ръководител на кръжок или школа може да бъде обвинен в същото.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
Dooobre!!! (преди 27 минути)
Рейтинг: 21639 | Одобрение: 7424
Интересно защо никой не споменава и не коментира последният пост във фейсбук-профила на Калушев - стихотворението на Ботев "Борба". Поствано преди 3 дни, т.е. няма начин да няма връзка с психологичното му състояние буквално часове, преди да се случат "събитията".        https://www.facebook.com/I.Kalushev?locale=bg_BG
Да живей България!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама