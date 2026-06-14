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Глобиха шофьор за агресивно поведение на булевард във Варна

14.06.2026 / 17:41 2

Кадър Фейсбук

Варненската полиция откри и глоби шофьор за агресивно поведение на пътя.

"Вчера чрез платформата „На запис без компромис“ към ОД на МВР – Варна бе получен сигнал от гражданин, придружен с видеоклип, показващ агресивно поведение на водач на моторно превозно средство. Впоследствие видеоклипът бе публикуван на партньорската фейсбук група на кампанията „На запис без компромис“ – „Виждам те КАТ Варна“ и предизвика значителен обществен интерес, като множество граждани изразиха категорично несъгласие с демонстрираното поведение на пътя", съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица във фейсбук.

"Незабавно след получаването на сигнала служители на ОД на МВР – Варна предприеха действия по установяване на водача и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Само ден по-късно водачът е установен, а в хода на извършената проверка са констатирани нарушения, за които са наложени съответните санкции", допълват още от полицията.

"Случаят е поредното доказателство, че активната гражданска позиция и доброто взаимодействие между гражданите и полицията дават реален резултат", пишат още от ОДМВР-Варна. 

И потвърждават, че всеки подаден сигнал, подкрепен с обективни доказателства, се проверява, а при установяване на нарушения се предприемат необходимите действия.

Добавят също: Ако станете свидетели на опасно или агресивно поведение на пътя, можете да подадете сигнал чрез платформата „На запис без компромис“ на интернет страницата на ОД на МВР - Варна.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Burton (преди 37 минути)
Рейтинг: 40885 | Одобрение: 3590
номера на този се въртя толкова пъти последните няколко дена, че трябва да си сляп, за да не си го видял
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cron1 (преди 44 минути)
Рейтинг: 157936 | Одобрение: -22434
А защо му криете номера на тоя боклук?!?
Марио Кроненберг

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