Глобиха шофьор за агресивно поведение на булевард във Варна

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Варненската полиция откри и глоби шофьор за агресивно поведение на пътя.

"Вчера чрез платформата „На запис без компромис“ към ОД на МВР – Варна бе получен сигнал от гражданин, придружен с видеоклип, показващ агресивно поведение на водач на моторно превозно средство. Впоследствие видеоклипът бе публикуван на партньорската фейсбук група на кампанията „На запис без компромис“ – „Виждам те КАТ Варна“ и предизвика значителен обществен интерес, като множество граждани изразиха категорично несъгласие с демонстрираното поведение на пътя", съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица във фейсбук.

"Незабавно след получаването на сигнала служители на ОД на МВР – Варна предприеха действия по установяване на водача и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Само ден по-късно водачът е установен, а в хода на извършената проверка са констатирани нарушения, за които са наложени съответните санкции", допълват още от полицията.

"Случаят е поредното доказателство, че активната гражданска позиция и доброто взаимодействие между гражданите и полицията дават реален резултат", пишат още от ОДМВР-Варна.

И потвърждават, че всеки подаден сигнал, подкрепен с обективни доказателства, се проверява, а при установяване на нарушения се предприемат необходимите действия.

Добавят също: Ако станете свидетели на опасно или агресивно поведение на пътя, можете да подадете сигнал чрез платформата „На запис без компромис“ на интернет страницата на ОД на МВР - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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